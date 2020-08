"A equipe teve valentia para buscar o resultado e buscou". Assim o técnico Jorge Sampaoli traduziu a grande vitória, de virada, do Atlético sobre o Corinthians, por 3 a 2, nesta quarta-feira (12). Com o triunfo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo chegou aos seis pontos no Brasileirão e segue invicto com o argentino.

"Tivemos convicção. Jogamos contra uma equipe muito grande que é o Corinthians, perdíamos por 2 a 0 e tivemos inteligência para subir todas as linhas e isso foi muito importante. Estamos em plena formação e aprendendo juntos a jogar de uma forma. Estamos no princípio e temos um caminho largo para aprender", analisou Sampaoli.

"Fomos dominadores no primeiro e no segundo tempo. O rival aproveitou um erro de passe no primeiro tempo e depois ampliou. Estamos num processo de evolução", acrescentou.

Perguntado sobre os pedidos feitos à diretoria após a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Rio de Janeiro, o treinador deixou claro que quer atletas experientes para agregar ao elenco.

"Temos uma equipe muito jovem. Consolidar com peso (experiência) nas linhas seria fundamental para que a juventude fique mais segura. Neste projeto seria o ideal", finalizou.