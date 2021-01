O técnico Jorge Sampaoli, de 60 anos, viverá pela quarta vez a emoção de ser pai. Do primeiro casamento, vieram Sabrina e Alejandro, ambos com mais de 30 anos atualmente. Do segundo, com a chilena Paula Valenzuela, nasceu o pequeno León, nascido em 2019.

Com contrato até dezembro com o Atlético, o técnico argentino terá Minas Gerais eternizado em sua vida, mesmo quando deixar o clube. O filho, ainda sem nome definido, nascerá na "Terra do Uai". A informação da gravidez de Paula foi publicada pelo Superesportes e confirmada pelo Hoje em Dia.

León, o até então caçula, nasceu em São Paulo, quando o comandante treinava o Santos, clube pelo qual foi vice-campeão brasileiro.