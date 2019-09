Uma vitória para dar ânimo e encerrar um jejum de 50 dias acumulando derrotas no Campeonato Brasileiro; eram seis ao todo. Com raça e superando as vaias do mais de 6 mil torcedores que foram ao Independência acompanhar o duelo contra o Ceará, o Galo virou sobre o Vozão, venceu por 2 a 1 e, finalmente, respirou na Série A.

Feliz com o triunfo, o técnico Rodrigo Santana analisou os 90 distintos minutos na 22ª rodada do Brasileirão.

"O primeiro tempo foi um jogo de muita superação pela ansiedade que a equipe estava de voltar a vencer. Começamos afoitos, querendo fazer o segundo gol antes de marcar o primeiro. Conversamos no intervalo, organizamos e demos equilíbrio ao time. Conseguimos virar contra um adversário difícil, que vem buscando pontos fora de casa. A equipe está de parabéns por não ter um clima tão bom dentro do jogo e conseguir virar o jogo. É a segunda vitória consecutiva dentro dos 90 minutos", comentou Santana.

"Ficamos 14 jogos na zona de classificação para a Libertadores. Temos chances sim. Por alguns estar com maus olhos, faz com que, qualquer coisa que façamos em casa, não veja. Tivemos 24 finalizações e o Cleiton praticamente não pegou na bola. Pelo o que a gente viu, amanhã vou analisar melhor, não foi de todo ruim", acrescentou.

Sobre a participação do torcedor, Santana destacou os que foram ao Horto para apoiar a equipe. Os que vaiaram, para ele, mais atrapalharam do que ajudaram no momento complicado que vive a equipe na competição mais importante do país.

"Quando o torcedor vem para apoiar, é muito importante para nós. Quando vem para atrapalhar, fica muito ruim. Temos que entender e agradecer aos que vieram apoiar. Do mesmo jeito que pedimos raça aos jogadores, tem torcedores que fazem o mesmo. Por estes, vale até pedir a diretoria uma promoção (para o jogo contra o Vasco). Contamos com este tempo de torcedor para sairmos desta fase ruim", analisou o treinador.

"Tinha uns torcedores ali que não vieram ver o jogo, mas sim para me xingar. Acabou o jogo eu fui até dar água para eles, po, pois falaram demais. Temos que estar muito concentrados. Podem xingar, mas ofender é muito ruim. Quando começam a xingar a família é muito chato", finalizou.

Na próxima quarta-feira (2), o Atlético volta ao Independência e encara o Vasco. O duelo, válido pela 21ª rodada, será às 19h15. A equipe de Vanderlei Luxemburgo vem de derrota para o Corinthians.

