Rodrigo Santana conquistou mais um importante resultado à frente do Atlético. Comandante interino da equipe desde abril, o técnico dirigiu o time na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, nessa quinta-feira (6), no Pacaembu, que garantiu a classificação do Galo para as quartas de final da Copa do Brasil.

Após sair atrás no placar, o Atlético conseguiu controlar a pressão do adversário, mostrou organização defensiva e conseguiu encaixar bons contra-ataques que culminaram com a virada no marcador.

Para Santana, a tranquilidade dos jogadores, mesmo em momentos adversos no duelo, foi fundamental para que o time conseguisse o resultado necessário para avançar no torneio.

“A equipe correspondeu muito bem. Já conhecia o adversário, a movimentação. É um time difícil de marcar. Tivemos equilíbrio, mesmo saindo atrás do placar. Sabíamos da pressão deles, mas conseguimos manter a calma. Ganhamos campo e conseguimos o empate. O Santos se expôs em campo e caprichamos no contragolpe”.

O jovem comandante alvinegro também afirmou que a atuação no Pacaembu foi a melhor do time longe de Belo Horizonte, desde que ele assumiu o comando do Galo.

“Eu acredito que foi o melhor jogo nosso fora de casa. Pela dificuldade que o adversário impõe. Conseguimos vencer fora de casa. Eles têm bastante volume de jogo. Dentro de casa eu continuo achando que a vitória sobre o CSA foi melhor”.

Cazares e Chará

Por fim, Rodrigo Santana teceu elogios a Cazares e Chará, peças fundamentais para a vitória do Atlético sobre o Peixe.

“O adversário se preocupa muito com ele e acaba deixando uma brecha. O Chará foi muito inteligente, o Cazares muito preciso, e nós conseguimos encontrar o gol. (Ricardo) é um jogador experiente, que nos ajuda muito com a bola e sem a bola. Tem muito clube interessado nele”.

Novamente com Santana no banco de reservas, o Galo volta a campo no próximo domingo, quando vai enfrentar novamente o Santos, às 19h, na Vila Belmiro, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

