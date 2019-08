Histórico. O Atlético venceu o La Equidad, da Colômbia por 3 a 1, na noite dessa terça-feira (27), no estádio El Campín, em Bogotá, e se classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana pela primeira vez na sua história.

Se no jogo de ida – em que o Galo venceu por 2 a 1, no Independência – o Alvinegro sofreu um gol logo no início da partida e teve que suar muito para virar o placar, no El Campín a história foi diferente.

O tento marcado por Réver, aos 19 minutos do primeiro tempo deu mais tranquilidade e aumentou a vantagem do time comandado pelo técnico Rodrigo Santana.

Após o duelo, o jovem comandante do Atlético destacou o controle que o time exerceu durante o duelo e fez questão de destacar o gol marcado na parte inicia do confronto.

“Nossa ideia era sair na frente do placar. Sabíamos disso. Assisti muito jogos do La Equidad aqui no El Campín. Sabia da necessidade deles fazerem gol cedo. Tínhamos que sofrer para depois fazer gol. A gente sabe que o mais difícil é o adversário, equipe muito bem treinada, marcação forte. A gente sabia da altitude, o gramado seco. Mas fizemos um jogo controlado”.

Outro fundamento que o Galo apresentou um desempenho superior ao apresentado no jogo de ida foi o aproveitamento das chances de gol.

Se no Horto o Alvinegro desperdiçou várias oportunidades de marcar e garantir um placar mais confortável, no El Campín o Atlético foi certeiro nos arremates, mesmo com um volume de jogo bem menor do que apresentou no Independência.

O bom aproveitamento nas finalizações do Galo nessa quarta também mereceu destaque por parte de Rodrigo Santana.

“Além da efetividade de fazer gol, alto poder de decisão, conseguimos fazer gol de bola parada. Isso nos deixa muito animados. Num jogo onde a gente não teve a bola, não usamos a forma nossa de jogo, conseguimos sair com três gols na casa do adversário. Tem que saber jogar Copa, nossa equipe é experiente”.

Na semifinal da Sul-Americana, o Galo vai enfrentar o Colón, da Argentina. O jogo de ida será realizado no Estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé, no dia 18 ou de 19 de setembro.

A partida de volta será disputada ou no dia 256 ou 26 do mesmo mês, no Mineirão, já que a Conmebol exige, para essa fase do torneio, um estádio com capacidade mínima para 30 mil torcedores. O Independência atualmente comporta um público de pouco mais de 23 mil.

