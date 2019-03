Por meio de suas redes sociais, o Santos lançou, neste sábado, seu novo segundo uniforme para a temporada 2019. A camisa listrada alvinegra, que é opção ao vestuário todo branco, já será utilizada no clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas. O jogo será em Itaquera e é válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.



Jean Mota, Carlos Sánchez e Derlis González foram os modelos do vídeo de divulgação do novo uniforme, que comemora os 55 anos da Tríplice Coroa santista. Em 1964, o Santos de Pelé conquistou o Campeonato Paulista, o Torneio Rio-São Paulo e a Taça Brasil.



Apesar do lançamento oficial neste sábado, fotos da camisa já haviam vazado na internet na quinta-feira. Em relação ao segundo uniforme da temporada passada, as principais novidades são: gola e parte do ombro na cor preta e a substituição do dourado pelo preto na marca da Umbro, que fornece o material esportivo do Santos.



A nova camisa já está à venda no site da Santos Store e custa R$ 249,90. O clube deve manter por mais algum tempo o uniforme 1, que já vem sendo usado desde o ano passado.