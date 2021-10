Santos e América se enfrentam neste sábado (23), às 17h, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo direto pela fuga das últimas colocações da competição.

Para o confronto na Baixada Santista, o Coelho terá a estreia do técnico Marquinhos Santos, contratado durante a semana para a vaga de Vagner Mancini, que se transferiu para o Grêmio.

Provável escalação do América

Em relação ao time que vai encarar o Peixe, Marquinhos vai poder contar com o atacante Ribamar, suspenso no empate em 0 a 0 com o Bahia, na última rodada, pelo terceiro cartão amarelo.

O centroavante disputa um lugar entre os titulares com Fabrício Daniel, escalado diante do Tricolor da Boa Terra.

A expectativa fica pela presença do meia-atacante Mauro Zárate, em processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita.

Ausente dos três últimos jogos, o argentino voltou a fazer trabalhos em campo, no processo de transição da preparação física para o campo.

Entretanto, o período inativo e a proximidade do jogo fazem com que a presença de Zárate no embate na Vila Belmiro seja improvável.

Sem desfalques por suspensão, as baixas do Coelho seguem sendo o lateral-direito Eduardo, em tratamento de um tumor ósseo, e o atacante Berrío, com um edema no joelho esquerdo.

Provável escalação do Santos

O Santos terá o retorno de três jogadores para encarar o América. Livres de suspensão, o goleiro João Paulo e o meia-atacante Jean Mota voltam a ficar disponíveis para o técnico Fábio Carille.

A outra volta deverá ser a do meia-atacante Gabriel Pirani, recuperado de uma entorse no tornozelo direito, e que deve ficar como opção no banco de reservas.

Com a ausência do zagueiro Wagner Palha, o comandante alvinegro deve abrir mão do esquema com três zagueiros, voltando o atacante Lucas Braga para a sua posição de origem, e colocando Felipe Jonatan na lateral-esquerda.

Outra novidade pode ser a entrada do experiente Diego Tardelli na vaga de Raniel.

Com 32 pontos, o América ocupa atualmente a 13ª posição na tabela de classificação.

O Santos, por sua vez, aparece na 15ª colocação, com 29 pontos e um jogo a menos do que o Coelho.

No momento, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Juventude, com 28 pontos,

Onde assistir

A partida será transmitida pelo canal Premiere.

FICHA TÉCNICA

SANTOS

João Paulo, Madson, Danilo Boza (Vinicius Balieiro), Emiliano Velázquez e Felipe Jonatan; Camacho, Sánchez e Vinicius Zanocelo; Marinho, Raniel (Diego Tardelli) e Lucas Braga (Gabriel Pirani)

Técnico: Fábio Carille

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê e Ademir; Fabrício Daniel (Ribamar) e Felipe Azevedo

Técnico: Marquinhos Santos

DATA: 23 de outubro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 17h

LOCAL: Vila Belmiro

CIDADE: Santos

MOTIVO: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere