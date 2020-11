Fim de jejum de vitórias do Atlético. Fim do tabu de gols de Sasha. Com estilo, juros e ‘correção’. Após um mês (cinco partidas) em que passou em branco, o atacante, de volta à titularidade na partida deste domingo (8), contra o Flamengo, marcou não um, mas dois gols no massacre alvinegro por 4 a 0, no Mineirão, encerrando uma série negativa do Galo.

Sasha não balançava as redes desde a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, no Castelão, em 7 de outubro. Os tentos que deram fim a esse hiato foram também os primeiros do avante no Mineirão neste Campeonato Brasileiro.

No intervalo, o atacante, autor de quatro gols na competição, falou sobre o início alucinante do Galo, que anotou dois em sete minutos (um dele e outro de Keno). "É porque a gente entrou ligado, pegando, apertando eles. Eles acabaram não conseguindo sair jogando. Isso foi fundamental”, afirmou.

Os gols de Sasha (2), Keno e Zaracho garantiram a vitória do time mineiro, algo que não ocorria há quase um mês. A última vez que os comandados de Sampaoli haviam ganhado foi no dia 10 de outubro, nos 3 a 0 sobre o Goiás. Depois, o Atlético empatou com Fluminense (1 x 1) e Sport (0 x 0) e perdeu para Bahia (3 x 1) e Palmeiras (3 x 0).