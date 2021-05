Se nesse domingo (16), contra o América, o zagueiro Junior Alonso disputou sua 50ª partida pelo Atlético, nesta quarta-feira (19) poderá ser a vez de Sasha obter essa marca com a camisa alvinegra. Para isso, basta entrar em campo diante do Cerro Porteño, no La Olla, pela quinta rodada do grupo H da Libertadores.

Até agora, o atacante participou de 49 duelos pelo Galo, sendo o mais recente o empate em 0 a 0 com o Coelho, pela final do Mineiro, e balançou as redes 11 vezes. Na atual temporada, foram 12 confrontos e um tento (anotado no 1 a 1 com o Tombense, pelo embate de volta das semifinais do Estadual).

Na Libertadores, ele entrou em campo em duas ocasiões pelo Alvinegro: no 1 a 1 com o La Guaira, na Venezuela, no lugar de Keno, e nos 4 a 0 para cima do Cerro, no Mineirão, na vaga de Hulk, também no segundo tempo.

Sasha acertou com o Galo em agosto de 2020, assinando contrato de quatro temporadas.