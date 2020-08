Os 3 a 0 sobre o América nesta quarta-feira (5), resultado que colocou o Atlético na final do Campeonato Mineiro, deixou satisfeito o exigente técnico Jorge Sampaoli. "Uma vitória clara, ampla, que nos permite jogar a final de um torneio importante, com muita tradição. Agora vamos nos preparar para essa final tão importante", destacou o argentino.

"No primeiro tempo, não tivemos muito o controle de jogo. No segundo, melhoramos a saída e começamos a construir mais; apareceram os espaços, e a equipe aproveitou", foi além.

Contudo, passado o desafio contra o Coelho, as atenções atleticanas já estão voltadas para a estreia no Brasileirão, marcada para domingo (9), contra o Flamengo - o rubronegro é o atual campeão - no Maracanã.

"Teremos que crescer muito para esta competição, pois temos uma equipe jovem, que terá que assimilar o peso da competição que vem agora. Temos que alcançar a maturidade que a equipe ainda não alcançou, a curto prazo", disse Sampaoli.

"Como digo, acho um torneio muito difícil, que conheço desde o ano passado. Temos que estar atentos a cada jogo. No domingo, jogaremos com um rival que, no ano passado, ganhou tudo. É um torneio muito mais complicado para nós. Com a equipe jovem que temos hoje, vamos ter que nos organizar rapidamente", finalizou.