O dia 2 de janeiro de 2020 marcou as comemorações pelos 99 anos do Cruzeiro. Justamente no dia em que fez aniversário, o clube celeste iniciou uma "limpa" em sua estrutura administrativa com várias demissões, tudo em função da maior crise da história celeste.

Uma das demissões não poupou nem o ídolo Raul Plassmann, goleiro campeão da Libertadores de 1976 e da Taça Brasil em 1966 com a camisa estrelada.

A notícia da dispensa de Raul foi dada pelo site "Deus me Dibre" e comentada pelo presidente do Núcleo Dirigente Transitório do Cruzeiro, Saulo Fróes.

"Sou fã do Raul (Plassmann), é um ídolo do clube, mas a demissão dele foi totalmente profissional. Não posso falar o salário dele, mas o valor é fora da realidade atual do Cruzeiro", disse o dirigente em entrevista à ESPN Brasil na noite desta quinta.

Ao todo estão previstas quase cem demissões no Cruzeiro, isso entre colaboradores e funcionários. Conselheiros remunerados já haviam deixado os cargos e agora diversas áreas serão afetadas com a redução de pessoal.

Dentre todas os cortes alguns nomes ficaram conhecidos pela torcida. Nesta quinta-feira (2) também deixou o clube Alexandre Comoretto, o Gaúcho, um articulador de Wagner Pires de Sá e Itair Machado na antiga gestão. Além dele a assessoria direta para assuntos da presidência Virgínia Silva também foi avisada de seu desligamento.

Mais cortes serão feitos ao longo dos próximos dias. E funcionários com cargos diretivos também deixarão o Cruzeiro. "Vamos demitir mais gente", completou Fróes também à ESPN.

Dalai Rocha, presidente do clube após a renúncia de Wagner Pires de Sá e a saída de Zezé Perrella do Conselho Deliberativo, será o responsável por informar as próximas demissões.