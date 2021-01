Em 8 de fevereiro vai fazer um ano do anúncio da contratação de Savarino pelo Atlético. Iniciada efetivamente no dia 16 daquele mesmo mês, no revés por 2 a 1 para a Caldense, no Mineirão, a trajetória do venezuelano no Galo é, na visão do próprio jogador, considerada "regular".

“Penso que poderia ter feito muito mais. Mas é meu primeiro ano ainda no Galo. O ano de 2020 foi muito bom no pessoal e no elenco. Temos muito o que melhorar”, ressaltou o arisco atacante.

Apelidado de “Savaliso”, por conta da habilidade e agilidade em campo, o avante reiterou que ele e o Atlético estão focados para as últimas batalhas no Campeonato Brasileiro, ao mesmo tempo em que identificou aquilo que mais faltou ao clube na briga pelo título.

"Perdemos pontos para times que não poderíamos perder. Mas acontece. Vamos lutar até o final para fazer o melhor e continuar brigando", disse.

A sete pontos do líder São Paulo, o Galo, atual vice do campeonato, teve a partida contra o Santos adiada para o dia 27 de janeiro. Por isso, só voltará a campo na segunda-feira (11), diante do Bragantino, fora de casa.

“Todos os jogos são difíceis, e contra o Bragantino será também. Estamos trabalhando com Sampaoli da melhor maneira. Esperamos fazer o melhor na segunda-feira. Temos um janeiro para fazer muito ponto e seguir lutando", comentou.

Até agora, Savarino soma 32 duelos, sete gols e o título do Mineiro de 2020 pelo Atlético.