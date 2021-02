Nacho chegando, Sampaoli saindo. Este é o cenário que vem se desenhando na Cidade do Galo. Na mira do Olympique de Marselha, o técnico argentino pode estar vivenciando seus últimos dias de Atlético. Por outro lado, o meia está se despedindo do River Plate e aprontando as malas para Belo Horizonte. Situações que o atual elenco alvinegro vem acompanhando, enquanto trabalha visando ao duelo deste domingo (21), às 16h, com o Sport, na Ilha do Retiro.

O atacante Savarino, por exemplo, vê com bons olhos a vinda do armador.

“O Atlético é que decide se vai contratar ou não. Se contratar, será bom. Sempre é bom para o time ter jogadores com essa característica. Vamos esperar para ver o que acontece”, comentou.

Sampaoli

Indagado se a novela envolvendo Jorge Sampaoli de alguma forma afeta o plantel de jogadores do Galo, Savarino disse que “não”. “Estamos tranquilos. Se ele ficar com a gente é muito melhor. Nós estamos tranquilos. Final de temporada é ele (Sampaoli) quem decide se vai ou se fica com a gente”, afirmou.

E ressaltou a relação positiva entre o treinador e o elenco. “Desde que ele chegou, a relação com todos daqui vem sendo boa. Ele é exigente em todos os sentidos com a ideia que quer implantar. E queremos que isso melhore”, destacou.