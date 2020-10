Ausente nas partidas contra Fortaleza, Goiás e Fluminense, Savarino pode voltar a desfalcar o Atlético em breve. O atacante entrou na lista de pré-convocados da seleção venezuelana nos desafios diante de Brasil e Chile, nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente.

Caso permaneça na relação final de jogadores chamados para esses dois confrontos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o avante alvinegro se tornaria baixa para o duelo com o Corinthians, no dia 14 do mesmo mês.

Curiosamente, o adversário do Galo também pode perder um atleta para a seleção venezuelana, já que Otero marca presença entre os pré-convocados.

Savarino entra em campo nesta noite, às 21h, diante do Sport, no Mineirão. Este será o 25° embate do atacante pelo Atlético. Até agora, anotou seis gols, sendo três deles no Campeonato Brasileiro.