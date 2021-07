Com os dois marcados, nesta quarta-feira (7), na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, Savarino se tornou o segundo maior artilheiro do Galo na história do novo Mineirão.

O venezuelano chegou a dez tentos no Gigante da Pampulha repaginado e, com isso, está a apenas dois de igualar Lucas Pratto, o primeiro do ranking.

Savarino deixou para trás Robinho, com nove gols. Os colegas de time Hulk, Sasha e Keno possuem, cada, sete tentos, segundo o Galo Digital.

Ao fim da partida, ‘Savaliso’ comentou esse triunfo alvinegro, com seus dois primeiros gols no Brasileiro.

"Um primeiro tempo muito difícil. Estávamos um pouco cômodos no jogo. Mas no começo do segundo tempo conseguimos dois gols e os três pontos", afirmou.