Zaracho anotou dois gols, sendo um deles um golaço de voleio. Hulk deixou sua marca ao encobrir o goleiro Armani. Everson fez uma defesaça, no ângulo direito, no finalzinho do jogo. Não faltaram destaques do Atlético nos 3 a 0 em cima do River Plate, nessa quarta-feira (18). E em meio a esses heróis, um deles mostrou novamente sua faceta de garçom: Savarino.

Com mais duas assistências na conta, para o gol de Hulk e o segundo de Zaracho diante dos Millonarios, o venezuelano, que dividia com Nacho o posto de segundo principal garçom da equipe na temporada (cada um deles tinha seis assistências), ultrapassou El Cerebro na lista. Agora, Savaliso soma oito passes a gol, três a menos que o Vingador.

Aliás, Hulk é o atleta mais servido por Savarino neste ano. Das oito assistências computadas pelo velocista, metade foram para o camisa 7.

Os outros quatro passes foram para gols de Guilherme Arana, Nacho, Dylan Borrero e Zaracho.