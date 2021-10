Nesta quinta-feira (7), o noticiário britânico The Guardian publicou uma lista com os 60 jovens mais talentosos do mundo nascidos em 2004. Savinho, do Atlético, foi um dos jogadores destacados.

Aos 17 anos, o atacante já rendeu mais do que bons passes e assistências para o Galo. Ele representa o time desde 2014, já disputou 52 jogos entre partidas por categorias de base e equipe profissional e marcou 12 gols - pelo time principal, o jovem atacante disputou 20 jogos e ainda persegue seu primeiro gol.

Em setembro de 2020, Sávio chamou a atenção de Jorge Sampaoli, então técnico da equipe principal do Atlético, e assinou seu primeiro contrato profissional aos 16 anos. Com isso, quebrou o recorde do ídolo atleticano Reinaldo e passou a ser o jogador mais jovem a disputar o Campeonato Brasileiro pelo clube.

O currículo da relevação atleticana inclui ainda convocações para a Seleção Brasileira Sub-17. Chamado pelo técnico Paulo Victor Gomes para os amistosos de preparação para o Torneio Sul-Americano da categoria, o atacante disputou dois jogos e marcou um gol.

Segundo o The Guardian, Savinho compõe a lista de talentos de todo o mundo pois é um dos mais hábeis de sua geração. O jornal também levou em consideração a grande inspiração de Sávio: "Ronaldinho, uma marca do que é ser um jogador alegre e ousado".

O Brasil aparece na listagem mais três vezes. Os outros talentos da geração de 2021 são Ângelo, do Santos, Matheus Nascimento, do Botafogo, e Vinícius Tobias, do Internacional.