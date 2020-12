O triunfo por 1 a 0 em cima do Vitória, nessa sexta-feira (11), marcou a estreia de Giovanni, atleta que veio do Coritiba e que agradou a Felipão. Ao fim do duelo no Barradão, o treinador teceu elogios ao meia-atacante, inclusive projetando uma situação em que o jogador poderá ser titular.

“Hoje (sexta) ganhei mais um jogador: o Giovanni mostrou que tem capacidade e condição. Vamos colocando-o em outros jogos, podendo até ganhar a posição e ser um atleta importante nesta reta final”, comentou o comandante.

Bola parada e tática

Além de Giovanni, Scolari destacou as jogadas de bola parada, que têm feito diferença a favor do Cruzeiro desde a chegada do treinador.

“Não diariamente, mas (trabalhamos) muitas jogadas de bola parada defensiva e ofensiva: onde os jogadores se colocam, quais deslocamentos fariam a equipe adversária ficar em dúvida... Com uma batida sempre boa, conseguimos fazer os gols”, enfatizou.

Mas, acima de tudo, ele ressaltou que, taticamente, o Cruzeiro vem evoluindo e que isso se torna fundamental, faltando dez rodadas para o fim da Série B do Brasileiro.

“Estamos equilibrados. O que mais me agradou foi a consistência na parte tática, é importante nesta reta final, porque muitas equipes estão muito cansadas, e quem estiver bem organizado leva muita vantagem”, disse.