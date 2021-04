Já semifinalista do Campeonato Mineiro e com o primeiro lugar assegurado, o que lhe garante a vantagem de jogar a próxima fase por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols, se o Atlético fizer valer seu favoritismo e chegar à decisão do título, o campeão mineiro de 2021 será conhecido num sábado,

O Atlético encerra sua participação na fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro neste sábado (24), encarando o Athletic, às 19h, no Independência, sendo que toda a última rodada será disputada neste domingo (25), porque na próxima terça-feira (27), o time do técnico Cuca encara o América de Cáli, da Colômbia, às 19h15, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo H da Copa Libertadores.

Com o conhecimento da tabela da competição internacional, a Federação Mineira de Futebol (FMF) adiantou o jogo do Galo para sábado, pois o Regulamento Geral de Competições 2021 exige um intervalo de no mínimo 66 horas entre as partidas disputadas por um clube, com ele só não sendo respeitado caso e associação aceite um número de horas inferior.

A segunda partida da final do Campeonato Mineiro de 2019, entre Atlético e Cruzeiro, no Independência, foi disputada num sábado por causa da participação dos dois clubes na Copa Libertadores

O Campeonato Mineiro não terá mais jogos no meio de semana. Terá as últimas cinco rodadas jogadas sempre aos sábados ou domingos. E o encerramento, segundo o calendário da CBF, está previsto para 23 de maio, quando seria disputada a partida de volta da decisão do Módulo I.

Mas o Atlético encerra sua participação no Grupo H da Copa Libertadores dia 25 de maio, recebendo o La Guaira, da Venezuela, às 21h30, no Mineirão.

Se o Galo chegar à final do Campeonato Mineiro, entrando em campo no domingo, 23 de maio, às 16h, com a partida terminando por volta das 18h, o intervalo para o compromisso diante dos venezuelanos seria de menos de 52 horas.

2019

Portanto, se o Atlético for finalista do Campeonato Mineiro 2021, é bem provável que o campeão seja conhecido no sábado, dia 22, para que seja respeitado o intervalo de pelo menos 66 horas entre a decisão estadual e seu último jogo pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Essa situação já aconteceu em 2019. A segunda partida da decisão do Campeonato Mineiro, entre Atlético e Cruzeiro, no Estádio Independência, foi disputada num sábado, dia 20 de abril, pois os dois clubes tinham partidas pela fase de grupos da Copa Libertadores na terça-feira, 23 de abril.

A Raposa, que foi campeã com o empate por 1 a 1, no Horto, encarou o Deportivo Lara, da Venezuela, fora de casa, e garantiu o primeiro lugar do Grupo B com a vitória por 2 a 0. Já o Atlético recebeu o Nacional, do Uruguai, no Mineirão, e foi eliminado com a derrota por 1 a 0.