Se a classificação, o Atlético dificilmente disputará as semifinais do Campeonato Mineiro com a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Isso porque o time de Jorge Sampaoli não tem mais como superar o líder Tombense. E para ultrapassar o América, que é segundo colocado, além de vencer o Patrocinense, nesta quarta-feira (29), no Mineirão, terá de contar com derrota do Coelho para a URT, no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas.

O empate por 1 a 1 com o América, no último domingo, no Independência, deixou o Atlético em situação complicada na busca pela segunda posição do Campeonato Mineiro para ter vantagem nas semifinais

A terceira colocação depende de ajuda do Cruzeiro. Com um ponto a menos que a Caldense, que recebe a Caldense no Ronaldo Junqueira, o Galo precisa vencer o Patrocinense e contar pelo menos com um empate da Veterana para lhe tomar o terceiro lugar.

Na fórmula atual do Campeonato Mineiro, com 12 clubes, que teve a primeira edição em 2005, o Atlético só foi o quarto colocado da fase classificatória do Estadual justamente neste ano. E caiu nas semifinais, eliminado pelo Cruzeiro.

A POSIÇÃO DO ATLÉTICO NA 1ª FASE A PARTIR DE 2005

A terceira posição, o Galo conquistou em cinco oportunidades (2006, 2008, 2010, 2015 e 2018) e só chegou ao título em 2010 e 2015, superando Ipatinga e Caldense, respectivamente, na decisão. Em 2006, caiu nas semifinais, diante do Cruzeiro, e em 2008 e 2018 perdeu a final para o maior rival.

Sequência

Se alcançar as semifinais, o que depende apenas das suas forças, o Atlético buscará a sua 14ª final seguida de Estadual. Desde 2007, o Galo sempre esteve presente na decisão do Campeonato Mineiro. Em 13 edições, foi vice sete vezes e levantou a taça em seis oportunidades.

Nesses seis títulos, o clube só teve a melhor campanha da primeira fase em duas oportunidades (2012 e 2017). Em 2007 e 2013, foi o segundo colocado. Em 2010 e 2015, o terceiro.