Um ídolo que jamais esqueceu de sua passagem pelo Atlético.

Assim pode ser traduzido o carinho que o ex-goleiro Cláudio André Taffarel tem pelo alvinegro.

Contratado em 1995, ano seguinte de ter brilhado no tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira nos Estados Unidos, o hoje preparador de arqueiros do time Canarinho fez 191 partidas pelo clube mineiro e levantou os troféus do Mineiro (1995) e das Copas Conmebol e Centenário (1997).

Aguardando definição de quando a Seleção entrará em campo pelas Eliminatórias, Taffarel curte a família em Porto Alegre e, ciente do desejo de parte dos atleticanos em tê-lo como preparador no alvinegro (muitos se manifestaram por meio das redes sociais), principalmente após a queda de Chiquinho, diz que seria um prazer ser contatado por Alexandre Mattos.

“Uma pena esta saída do Chiquinho. Quando o clube enfrenta um momento difícil, às vezes aqueles que têm mais tempo de casa acabam pagando. Mas é preciso olhar para frente. Torço para que o Galo se recupere logo”, comenta o ex-goleiro ao Hoje em Dia.

“Estamos aí. Se fizerem contato comigo, será um enorme prazer. Isso aí é minha casa, adoro o Galo”, conclui.

Sem vínculo com o Galatasaray, da Turquia, Taffarel está por conta apenas da Seleção. O clube turco foi o último com o qual assinou contrato. O Atlético, por sua vez, ainda não comunicou se irá ao mercado atrás de um novo profissional ou se apostará em Jorcey Anisio, ex-Botafogo, que trabalha nas divisões inferiores desde o ano passado. Ele tem excelentes recomendações dentro do clube.