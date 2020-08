Pés no chão para seguir alcançando voos na Série B do Campeonato Brasileiro, e bastante intensidade para continuar alcançando importantes vitórias na divisão de acesso. Esta é a missão dos jogadores do Cruzeiro, comandados pelo técnico Enderson Moreira.

Entrevistado na Toca da Raposa II neste sábado, o volante Jadsom falou sobre a filosofia do comandante e qual a identidade que está sendo desenvolvida no clube celeste.

"A Série B é um campeonato mais duro, que cobra bastante intensidade. É isso que o treinador está nos cobrando, que é nos impor sobre os adversários. Esse é o novo Cruzeiro", comenta o prata da casa de 19 anos.

Sobre a mescla entre experientes e jovens no atual plantel, o meio-campista garante que, "correr para os ídolos", se necessário for, é algo que fará com afinco.

"Eles são ídolos e sempre vamos correr por eles. Esta mescla é importante. Do mais novo ao mais velho, todo mundo é importante aqui no clube. Que a gente possa levar nosso Cruzeiro para a Série A. Vestir esta camisa não é fácil. Independente se estávamos com menos seis pontos, o campeonato para a gente já começou há muito tempo", finaliza.

Neste domingo (16), o Cruzeiro encara o Figueirense, a partir das 16h, em Florianópolis. Com duas vitórias na competição, a Raposa zerou o débito com a Fifa (iniciou a Série B com -6), e agora busca deixar de vez a zona de rebaixamento.