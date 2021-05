Hulk é o artilheiro do Atlético nesta Libertadores, com quatro gols em três jogos

Quatro gols em três partidas na Libertadores, sendo duas delas como titular, colocam Hulk como um dos fortíssimos candidatos a artilheiro desta edição. Atualmente, o atacante do Galo aparece em quarto na lista, ao lado de vários outros atletas, com uma bola na rede a menos que Gabriel (Flamengo), Barrera (Atlético Nacional) e Borja (Junior Barranquilla).

Além disso, o início de trajetória pelo Atlético dá indícios de que o centroavante vai se tornar um dos principais goleadores do clube na história do torneio.

Só para se ter uma ideia: caso mantenha a média de gols nos três próximos confrontos – América de Cali (13/5), Cerro Porteño (19/5) e La Guaira (25/5) –, ou seja, mais quatro tentos, Hulk chegaria a oito ao fim da fase de grupos, o que renderia a ele o posto de terceiro maior artilheiro do Alvinegro na Libertadores, ao lado de Cazares. Os dados são do Galo Digital

O principal homem-gol do clube em sua trajetória na competição é Jô, autor de 11 bolas na rede, sendo sete deles em 2013, quando sagrou-se goleador e campeão naquela edição. O segundo do ranking é Guilherme, atacante atleticano do fim dos anos 90 e início da década de 2000, com nove tentos.

Colega de Hulk no atual elenco, Diego Tardelli também está nesta briga. Com seis gols, todos em 2013, tenta ganhar novas oportunidades para subir alguns degraus na lista.

O próximo compromisso da equipe será nesta quinta-feira (13), às 21h (hora de BH), no Romélio Martínez, contra o América de Cali, pela quarta rodada do grupo H. Será que vem mais gol do Vingador por aí? A Massa anseia que sim!

Confira a lista de maiores artilheiros do Galo na Libertadores

11 gols

Jô

9 gols

Guilherme

8 gols

Cazares

7 gols

Lucas Pratto

6 gols

Diego Tardelli

Fred

5 gols

Ricardo Oliveira

Ronaldinho Gaúcho

4 gols

Hulk

Bernard

Carlos

Marcelo Oliveira

Paulo Isidoro