Para os nostálgicos, o ano de 2012 é lembrado como o início de uma época de ouro do Galo. Em boa fase, vitórias significativas e um time sólido, o Atlético passou 14 jogos seguidos sem perder no Brasileirão, a maior série sem derrotas da equipe na Era dos Pontos Corridos da Série A.

Neste ano, um fator se repete: o comando do técnico Cuca. E, se o time empatar ou vencer o São Paulo neste sábado (25), no Morumbi, completará 14 partidas invicto no campeonato, como em 2012.

Neste Brasileiro, a última derrota do Galo foi para o Santos, por 2 a 0, no dia 27 de junho. Atualmente, o Atlético vem de 11 vitórias e dois empates. Nesta edição, o aproveitamento do Galo é de 89,74% nessa série invicta, percentual maior que a da sequência de 2012, que foi 80,95%.

Se a equipe mantiver a ótima fase, a expectativa dos atleticanos é a de que 2021 seja melhor do que 2012.

Série invicta de 2012

Aproveitamento: 80,95%

Atlético 5 x 1 Náutico

Grêmio 0 x 1 Atlético

Atlético 2 x 0 Portuguesa

Figueirense 3 x 4 Atlético

Atlético 3 x 1 Internacional

Sport 1 x 4 Atlético

Atlético 2 x 0 Santos

Fluminense 0 x 0 Atlético

Atlético 1 x 0 Coritiba

Atlético 1 x 0 Vasco

Atlético-GO 1 x 1 Atlético

Atlético 3 x 2 Botafogo

Cruzeiro 2 x 2 Atlético

Atlético 2 x 2 Ponte Preta

Série invicta de 2021

Aproveitamento: 89,74%

Atlético 4 x 1 Atlético-GO

Cuiabá 0 x 1 Atlético

Atlético 2 x 1 Flamengo

América 0 x 1 Atlético

Corinthians 1 x 2 Atlético

Atlético 3 x 0 Bahia

Atlético 2 x 0 Athletico-PR

Juventude 1 x 2 Atlético

Atlético 2 x 0 Palmeiras

Fluminense 1 x 1 Atlético

Bragantino 1 x 1 Atlético

Fortaleza 0 x 2 Atlético

Atlético 3 x 0 Sport

