O ano de 2020 terminou com o São Paulo chegando aos 75,5% de chances de título no Campeonato Brasileiro, seguido pelo Flamengo, que tinha 12,4% e o Atlético, com 7,8%. Os três apareciam como os principais candidatos à taça da Série A. As duas primeiras rodadas do Brasileirão que invadiu 2021 mudaram este cenário, pois tricolores e rubro-negros perderam seus dois jogos já disputados e nesta segunda-feira (11) podem ver o Galo triplicar suas chances de quebrar o jejum de quase 50 anos sem vencer a principal competição nacional.

O jogo contra o Bragantino, nesta segunda-feira, virou decisão para o Atlético de Jorge Sampaoli, que triplica suas chances de título, segundo a UFMG, em casa de vitória no interior paulista

A pedido do Hoje em Dia, Gilcione Nonato da Costa, um dos responsáveis pelo site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), fez os cálculos de como ficam as chances de título neste Campeonato Brasileiro se o time de Jorge Sampaoli vencer o Bragantino, nesta segunda-feira, às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

E os números são animadores para a Massa. Se o Galo voltar com os três pontos do interior paulista, o São Paulo terá suas chances de título praticamente reduzida à metade, pois seguirá como favorito, mas com 42%. Já o Atlético, triplicará suas probabilidades, pois alcançará 24,5%, assumindo a condição de principal adversário do líder na briga pela ponta.

O Internacional, que parecia fora dessa batalha, venceu seus últimos cinco jogos, tomou a vice-liderança do Galo, mas com dois jogos a mais, mas mesmo assim ficaria com 15,5% de chances de também quebrar um longo jejum no Brasileirão, pois seu último título foi em 1979.

O Flamengo, que era o segundo neste ranking na virada do ano, agora é apenas o sexto, e teria 3,9% de chances em caso de vitória do Atlético nesta segunda-feira. Isso é fruto das duas derrotas seguidas, dentro do Maracanã, para Fluminense (2 a 1) e Ceará (2 a 0), em jogos disputados na última quarta-feira (6) e no último domingo (10). Nesses mesmos dias, o São Paulo perdeu para o Bragantino (4 a 2), em Bragança Paulista, e para o time resrva do Santos (1 a 0), no Morumbi.

AS CHANCES DE TÍTULO SE O ATLÉTICO VENCER O BRAGANTINO

São Paulo 42% Atlético 24,5% Internacional 15,5% Grêmio 8,1% Palmeiras 5,5% Flamengo 3,9%

A queda flamenguista permitiu a subida de Grêmio, que teria 8,1% de chances em caso de vitória alvinegra no Nabi Abi Chedid. O Palmeiras aparece com 5,5%.

Momento

Antes de o Atlético encarar o Bragantino, as chances de título dos integrantes do G-6 são as seguintes: São Paulo (47,2%), Internacional (18,3%), Atlético (14%), Grêmio (9%), Palmeiras (6,3%) e Flamengo (4,5%).

Depois desses seis clubes, quem aparece como mais possibilidades de levantar a taça é o Fluminense, com 0,46%. O tricolor carioca tem 13 pontos e um jogo a menos que o líder São Paulo.