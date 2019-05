"Se vier o Mourinho para o Atlético, ele terá que trabalhar com o Rodrigo". Foi desta maneira que o diretor de futebol Rui Costa garantiu a permanência do atual técnico do alvinegro, mesmo com a chegada de um outro profissional ao clube para a sequência da temporada.

Em entrevista à Rádio 98FM, concedida nesta quinta-feira (30), o dirigente foi questionado sobre o posto dado a Santana de "interino-permanente". Contudo, explicou que desde o início do contato com o comandante atual, deixou clara sua confiança e, com o passar do tempo, foi conquistado pela metodologia do santista de 37 anos.

"Ele chegou ao clube porque o presidente Sérgio Sette Câmara identificou nele todas as qualidades que eu identifiquei. Hoje é fácil falar isso, mas quando ele estava num clube do interior, sem a mesma visibilidade que temos, ninguém via. Ele tem uma história no futebol. Não é um cara que saiu de uma sala e foi ao campo. Passou por muitas dificuldades", acrescentou Costa.

Ainda de acordo com o diretor de futebol do alvinegro, a efetivação, neste momento, pode ser "perigosa". Para que aconteça, segundo ele, é preciso que a torcida abrace, de fato, Rodrigo Santana, confie 100% no seu trabalho e não o "frite", como é dito no mundo da bola. A permanência, pelo menos, até o final do ano, é um desejo das partes, mas depende, principalmente, dos resultados dentro de campo.

"Apesar de todo talento demonstrado pelo Rodrigo, temos toda uma preocupação para que este profissional qualificadíssimo não saia do Atlético. Por mais que fruste o torcedor ou gere um tipo de risco, é o que a coerência nos exige. Se eu pego o telefone, a tarde o novo treinador estará aqui. Porém, temos um perfil estabelecido e não é fácil encontrá-lo", finaliza.