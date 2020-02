O Atlético divulgou neste sábado (1) a lista dos 30 jogadores inscritos na Copa Sul-Americana, que começa para o time na próxima quinta-feira (6), no duelo contra o argentino Unión, em Santa Fé. Em setembro do ano passado, os mineiros conheceram a cidade. Lá, enfrentou o Colón, nas semifinais da competição.

As duas grandes novidades nos "convocados" por Rafael Dudamel são o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que chegou a BH na última terça-feira (28) e já foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF), e o meia Cazares, que ainda não sabe se permanece no clube.

Logo que a lista foi divulgada, vários torcedores comemoraram a presença do equatoriano. Com proposta dos Emirados Árabes, ele definirá a situação até segunda-feira (3), data em que se fecha a janela de transferências por lá. De acordo com a diretoria do Galo, a proposta recebida para liberar o camisa 10 foi absurda e, caso não haja uma outra, o jogador segue na Cidade do Galo.

Em relação às ausências, o comandante venezuelano deixou de fora o atacante Maicon Bolt, um dos principais alvos de críticas de parte da torcida e da mídia, e o goleiro Cleiton, que deve ser oficializado nos próximas dias no Red Bull Bragantino. O catarinense segue defendendo a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico.

A estreia do alvinegro no torneio internacional será às 21h30 (Hora de Brasília) no Estádio 15 de abril. A partida de volta, marcada para o dia 20/02, será no mesmo horário e disputada na Arena Independência. O Mineirão, que seria o palco do confronto decisivo, estará se preparando para um evento e não terá condições de recebê-lo.

Veja a lista de inscritos para a Copa Sul-Americana: