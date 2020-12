Líder da Série B. Isso mesmo! Finalmente, o América passará o fim de semana como o melhor time da divisão de acesso. Com gol marcado ainda aos 29 minutos do primeiro tempo, o Coelho derrotou o CRB, de Alagoas, por 1 a 0, e chegou ao topo da tabela. Com 60 pontos, o alviverde tem um a mais que a vice-líder Chapecoense, que joga nesta segunda-feira contra o Paraná.

O tento anotado pelo volante Juninho fez com que o Coelho alcançasse tambbém a 29ª vitória na temporada. Com 55 completados neste sábado (26), o time acumula outros 18 empates e 8 derrotas em 2020. A distância para o quinto colocado, inclusive, agora é de 12 pontos.

O próximo jogo será dia 2 de janeiro, contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e será válido pela 32ª rodada da Série B.

A derrota do CRB foi um bom resultado para o Cruzeiro. Com 37 pontos, os alagoanos seguem com três a menos que a Raposa de Luiz Felipe Scolari.