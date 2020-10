Cochilou, tropeçou. Assim como aconteceu no 1 a 1 com o Fluminense, mais uma vez, o Atlético foi um time de "um tempo só". Desta vez em Salvador, o alvinegro sobrou na primeira etapa e, com um gol de frente, acabou relaxando na partida. A punição? A virada do Bahia, que vivia crise enorme no Campeonato Brasileiro e que entrou em campo com desfalques importantes.

Infinitamente melhor no primeiro tempo, quando Savarino fez o 1 a 0, o time comandado por Jorge Sampaoli voltou para a segunda etapa com postura diferente e acabou fazendo com que os donos da casa acordassem. Num jogo que poderia devolver a liderança ao alvinegro, o que se viu foi uma verdadeira frustração.

Além do gol de empate, o Galo foi punido com o segundo dos baianos, após erro de passe do lateral Guga, que recuou de forma bisonha para Everson. Gilberto não perdoou e estufou a rede. Acionado na volta do intervalo, o homem-gol do Tricolor de Aço, mais uma vez livre de marcação, ainda fez o terceiro.

Com o revés no Nordeste, o Atlético fechou a 17ª rodada na terceira colocação com três pontos a menos que Internacional e Flamengo, mas com um jogo a menos que Colorado e Rubro-negro.

No próximo sábado, os mineiros voltam a campo e encaram o Sport-PE, a partir das 16h, no Mineirão. O time pernambucano ocupa a 11ª posição, com 20 pontos conquistados até o momento. É vencer ou vencer, para seguir brigando com os principais adversários que brigam pelo caneco da competição mais importante do país.

BAHIA 3 X 1 ATLÉTICO

MOTIVO: 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

DATA: 19 de outubro de 2020

ESTÁDIO: Pituaçu, em Salvador (BA)

ARBITRAGEM: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

CARTÕES AMARELOS: Edson, Gilberto, Elias (Bahia); Alonso (Atlético)

GOLS: Savarino (Atlético) aos 20 minutos do primeiro tempo; Daniel (Bahia) aos 23 minutos e Gilberto aos 34 minutos e aos 45 minutos do segundo tempo

BAHIA

Douglas; Fernando, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias, Edson (Gilberto), Ramon (Daniel) e Fessin (Alesson); Clayson (Marco Antônio)

Técnico: Mano Menezes

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan (Sávio); Savarino, Keno e Eduardo Sasha (Marrony)

Técnico: Jorge Sampaoli