Em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro segue em preparação para o duelo com o Santos, no próximo domingo (18), às 16h, no Mineirão, pela 15ª rodada do torneio.

Em seu segundo dia de trabalho à frente da Raposa, o técnico Rogério Ceni optou em fechar o treinamento para a imprensa.

Os jornalistas que estavam na Toca da Raposa II puderam acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores. Antes da atividade, Ceni teve uma rápida conversa com Thiago Neves, que vive má fase com a camisa celeste.

Contestado por parte da torcida, o meio-campo volta a ficar à disposição da comissão técnica, após cumprir suspensão contra o Avaí, no último domingo.

Durante a sua apresentação, Ceni comentou sobre o aproveitamento dos jogadores mais experientes no time, situação em que Neves, que tem 34 anos, está incluído.

“Acho que não existe idade no futebol. Não se proíbe jogar dois ou três jogadores acima de 30 anos no mesmo time. Só preciso da entrega e que eles façam o melhor. E nós vamos ajustar da maneira que for possível”.

A novidade no treino foi o zagueiro Dedé. Poupado da atividade da última terça-feira, o defensor participou normalmente dos trabalhos com os demais jogadores e é presença certa no confronto com o Peixe.

Na 17ª colocação, com 11 pontos, a equipe celeste precisa de uma vitória sobre o Santos e um tropeço do Fluminense – 16º colocado, com 12 pontos – para deixar o Z-4.

O Tricolor Carioca enfrenta o CSA, também no domingo (18), às 16h, no Maracanã.