As duas vitórias seguidas no Independência deixaram o América próximo de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Com 21 pontos, o Coelho ocupa a 17ª colocação na tabela, apenas um ponto atrás de São Paulo e Bahia, primeiras equipes fora do grupo dos quatro últimos, que vão disputar a Série B na próxima temporada.

Para ratificar o bom momento na competição, o Coelho se prepara para dois duelos fora de casa, com a missão de melhorar o desempenho nas partidas longe de seus domínios.

Com apenas seis pontos em oito jogos, o Alviverde tem a segunda pior campanha como visitante na Série A, empatado com Santos e Grêmio.

A única vitória do América fora do Independência ocorreu em 30 de junho, quando bateu o Bahia por 4 a 3, em Pituaçu, pela oitava rodada do campeonato.

Além do triunfo na boa terra, os comandados do técnico Vagner Mancini acumulam empates com Chapecoense, Grêmio e Atlético-GO, e derrotas para Fortaleza, Palmeiras, Flamengo e Athletico-PR.

Duelos em São Paulo

A próxima chance de Coelho melhorar a pontuação fora de casa será neste domingo (19), quando enfrenta o Corinthians, às 18h15, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Três dias depois, permanece na capital paulista para encarar o São Paulo, às 20h30, no Morumbi, em duelo atrasado da 19ª rodada da Série A.

Diante do atual cenário, em que apenas três pontos separaram o 11º do 17º colocado, pontuar na terra da garoa é essencial para a luta do América em permanecer na elite do futebol brasileiro.

Leia mais

Zárate se diz já adaptado ao futebol brasileiro e se coloca à disposição para ser titular no Coelho

América pode se livrar do rebaixamento se mantiver aproveitamento com Vagner Mancini

Cerveja liberada e portões fechados 1h antes; veja como será retorno da torcida aos estádios em BH