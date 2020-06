Após anunciar o interesse do Atlético no zagueiro Junior Alonso, paraguaio que pertence ao Lille, da França, e que defendeu o Boca Juniors nas últimas temporadas, a imprensa argentina afirma que Alexandre Mattos sondou a situação de Wanchope Ábila, atacante ex-Cruzeiro.

De acordo com a Rádio Rivadavia 630, Mattos teria oferecido ao agente do jogador o dobro do salário que recebe atualmente no Xeneize. Contudo, como tem mais dois anos de contrato no clube argentino, o Galo poderia ter dificuldades para fechar o negócio.

O Atlético, como de praxe, não comenta especulações. O Hoje em Dia tentou contato com o diretor executivo do alvinegro, mas até o fechamento desta matéria, não obteve resposta. Caso responda, sua versão será acrescentada.