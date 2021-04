A marca para se alcançar uma vaga nas semifinais do Módulo I do Campeonato Mineiro de 2021 pode cair até dois pontos em relação ao ano passado.

Na edição de 2020 ela ficou em 21, pois é calculada pegando a campanha do quinto colocado e acrescentando um ponto. A Caldense ficou com a quarta posição com 20, mas o Cruzeiro também chegou a este número, no quinto lugar, sendo superado pela Veterana no saldo de gols.

Agora, são reais as chances de que o quinto colocado do Estadual termine a primeira fase com 18 pontos ou até menos, dependendo do desempenho de URT, Pouso Alegre e Caldense na última rodada, que terá todos os jogos decisivos no próximo domingo (25), às 16h.

Vitória sobre o Cruzeiro no último domingo evitou classificação antecipada da Raposa às semifinais e deu força ao Pouso Alegre na briga por uma vaga na próxima fase do Campeonato Mineiro

Com o Atlético classificado e o primeiro lugar assegurado, a última rodada terá seis clubes brigando por três vagas. A melhor situação é do América, que será semifinalista até perdendo para a URT, no Zama Maciel, em Patos de Minas, por três gols de diferença.

O time de Patos, para não depender de nenhum outro resultado, precisa vencer o Coelho por pelo menos quatro gols de vantagem. Se vencer, mas com diferença inferior, precisará de contar pelo menos com empate de Cruzeiro ou Tombense.

Favorito

Teoricamente, a Raposa tem o confronto mais “fácil” da última rodada, pois recebe no Mineirão um Patrocinense que não briga por mais nada, nem mesmo vaga no Troféu Inconfidência ele tem chance de buscar.

Já o Tombense faz um confronto direto, pois recebe o empolgado Pouso Alegre, que vem de vitória sobre o Cruzeiro, no Almeidão. Vencendo, o time de Tombos, que é o atual vice-campeão mineiro, se classifica.

Se empatar, passa a depender de pelo menos igualdades da URT e também da sexta colocada Caldense, que encara o já rebaixado Boa Esporte, no Melão, em Varginha.

AS MARCAS DO MINEIRO COM 12 CLUBES E SEMIFINAIS NESTE SÉCULO

O Pouso Alegre, para ser semifinalista, precisa vencer o Tombense, pois assim ultrapassa o adversário. E ainda dependerá de empate de URT ou Cruzeiro.

A situação mais complicada é vivida pela Caldense. Embora encare o já rebaixado Boa Esporte, num dos clássicos do Sul de Minas, ela precisará de dois desses três resultados: empate no jogo Tombense x Pouso Alegre, empate ou derrota da URT e derrota do Cruzeiro. Isso de forma simplificada, sem precisar contar o saldo de gols.

Com quatro decisões entre os cinco jogos da última rodada do Campeonato Mineiro que serão disputados no próximo domingo, emoção não vai faltar.