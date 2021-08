A seleção brasileira feminina de vôlei está a um passo de brigar pela medalha de ouro em Tóquio. Para isso, o time comandado por José Roberto Guimarães precisa passar pela Coreia do Sul, nesta sexta-feira (6), às 9h (de Brasília), na Arena Arake.

O Brasil chega à semifinal após ter vencido a Rússia, nas quartas, por 3 sets a 1. Já as coreanas deixaram a Turquia pelo caminho, em partida vencida por 3 a 2.

Coreia e Brasil estiveram no grupo A da competição durante a fase classificatória. As duas equipes se enfrentaram na estreia do torneio e a seleção brasileira saiu vitoriosa por 3 a 0. No grupo, o Brasil terminou na liderança, invicto, com 14 pontos, enquanto as coreanas ficaram em terceiro, com sete pontos e duas derrotas.

Se avançar, o Brasil decidirá a medalha de ouro contra a Sérvia ou Estados Unidos, que se enfrentam na outra semifinal, também nesta sexta-feira, 1h da manhã. A finalíssima do vôlei está marcada para domingo (8), às 1h30.