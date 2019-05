O time titular, segundo o auxiliar-técnico Cléber Xavier, já está montado na cabeça do técnico Tite. Mas ele ainda terá de esperar um bom tempo até poder escalar, mesmo nos treinos, os 11 jogadores com que espera conquistar o título da Copa América.

No terceiro dia das atividades na Granja Comary, em Teresópolis, apenas sete dos 23 convocados foram a campo para as primeiras atividades – o goleiro Éderson; os volantes Fernandinho e Casemiro; o lateral Filipe Luís e os atacantes Richarlison, Gabriel Jesus e David Neres.

Os demais jogadores começam a se apresentar na terça-feira, depois da decisão da Copa do Rei; da última rodada da Série A italiana e dos compromissos dos clubes por Brasileiro e Copa do Brasil, nos casos dos corintianos Cássio e Fágner e do gremista Éverton. Os ‘retardatários’ serão o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, que disputam a final da Champions League com o Liverpool dia 1º, em Madri, diante do Tottenham.

Cléber Xavier destacou que a comissão técnica vai manter o conceito adotado por Tite e aperfeiçoado ao longo de sua passagem pela Seleção. “Nosso conceito de jogo não muda. Ele é de construção, criação de jogadas, de querer o gol o tempo todo. Nós fazemos os ajustes necessários sempre dentro do conceito de jogo. A comissão técnica trabalha em cima de um modelo de jogo e não se apega, necessariamente, ao desenho tático. Esse pode variar de acordo com as peças e o adversário”.

Meninas

A Seleção Feminina fez ontem no CT do Portimonense, na região do Algarve (Portugal) seu primeiro treino em solo europeu, na reta final da preparação para a Copa do Mundo da França. Hoje o técnico Vadão contará com o grupo completo, graças à chegada da atacante Andressa Alves, que ganhou alguns dias de folga depois de disputar a decisão da Champions feminina pelo Barcelona, superado pelas francesas do Lyon.