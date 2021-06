Depois de quase sete meses sem entrar em campo, por causa da pandemia pelo novo coronavíurs, a Seleção Brasileira inicia nesta sexta-feira, às 21h30, diante do Equador, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, uma maratona que pode ter nove partidas disputadas pelo time comandado pelo técnico Tite em um mês.

Serão jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, pois além dos equatorianos, os brasileiros encaram na próxima terça-feira, às 21h30, no Defensores del Chaco, em Assunção, o Paraguai, e também pela Copa América, que deixou a Colômbia e Argentina para passar a ter o Brasil como sede única, com a estreia Canarinho sendo no próximo dia 13, diante da Venezuela, às 18h, no Mané Garrincha, em Brasília.

O atacante Gabriel, do Flamengo, será o único jogador que atua no Brasil titular do time de Tite na partida desta sexta-feira, contra o Equador, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 O atacante Gabriel, do Flamengo, será o único jogador que atua no Brasil titular do time de Tite na partida desta sexta-feira, contra o Equador, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

Se chegar às semifinais da Copa América, o que coloca a equipe disputando pelo menos o terceiro lugar, serão sete os jogos na competição, sendo quatro na fase de grupos e três nas fases finais, no formato de mata-mata.

Liderança

Diante do Equador, o Brasil defende seus 100% de aproveitamento nas Eliminatórias. Nas quatro rodadas já disputadas, o time de Tite venceu Bolívia (5 a 0), Peru (4 a 2), Venezuela (1 a 0) e Uruguai (2 a 0), sendo esta partida, no Estádio Centenário, em Montevidéu, a última da Seleção. Ela foi disputada em 17 de novembro do ano passado.

Em 25 e 30 de março deste ano, era para o Brasil ter encarado a Colômbia, como visitante, e a Argentina, em casa, mas esses confrontos foram adiados por causa da pandemia e ainda não têm datas definidas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Escalação

O técnico Tite deve mandar a campo no Beira-Rio uma equipe muito jovem, que tem como destaques o goleiro Alisson, do Liverpool, da Inglaterra; o volante Casemiro, do Real Madrid, da Espanha; e o zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar, ambos do Paris Saint-Germain, da França.

Estrela maior da equipe, Neymar terá no setor ofensivo como companhia Richarlison, ex-América, que atualmente defende o Everton, da Inglaterra, e Gabriel, centroavante do Flamengo.

Além de Richarlison, outra revelação americana titular da Seleção Brasileira será o lateral-direito Danilo, que defende a Juventus, da Itália.

A FICHA DO JOGO

BRASIL

Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Richarlison, Neymar e Gabigol. Técnico: Tite

EQUADOR

Domínguez, Preciado, Arboleda, Arreaga, Estupiñán, Caicedo, Grueza, Ibarra, Mena, Valencia e Estrada. Técnico: Guilherme Alfaro

DATA: 4 de junho de 2021

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Beira-Rio

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: 7ª RODADA DAS ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2022

ARBITRAGEM: Alexis Herrera, auxiliado por Carlos López e Jorge Urrego, TODOS DA VENEZUELA

VAR: Christian Garay (CHILE)

TRANSMISSÃO: Globo e SporTV