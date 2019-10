A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com uma vitória tranquila na Copa do Mundo, que começou a ser disputada no Japão nesta terça-feira (1). O time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto arrasou o Canadá por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/22 e 25/14, na cidade de Nagano.



Para o primeiro duelo na competição, o treinador manteve Leal entre os titulares e escalou a equipe também com Lucarelli, Lucão, Alan, Maurício Souza, Bruninho e o líbero Thales. No decorrer da fácil partida, o treinador colocou em quadra Maurício Borges, Felipe Roque e Cachopa.



Em seu quinto torneio na temporada, a seleção brasileira encontrou poucas dificuldades diante do modesto time canadense. No primeiro set, abriu vantagem rapidamente e, com o destaque de Alan e solidez em todos os fundamentos, fechou a parcial com nove pontos de frente.



A segunda parcial teve roteiro diferente. Foram os canadenses que começaram na frente, com vantagem de até cinco pontos: 18/13. A reação brasileira veio com os poderosos saques de Leal, que permitiram o empate e a consequente virada no marcador.



A reviravolta na segunda parcial afetou o ânimo do Canadá, que caiu de produção no terceiro set. Cada vez mais confiante no duelo, o time brasileiro cresceu ainda mais em quadra e colocou força no saque para ter ampla vantagem no marcador. Chegou a registrar 19/8 antes de sacramentar a vitória.



O maior destaque individual da partida foi Alan, responsável por 14 pontos. Lucarelli, com 11, foi o segundo maior pontuador da partida. Pelo lado canadense, os principais jogadores em quadra foram Nicholas Hoag e Stephen Timothy Maar, ambos com oito pontos.



A Copa do Mundo, menor e menos prestigiada que o Mundial, conta com apenas 12 seleções participantes, no Japão. Todas as equipes se enfrentam numa disputa em pontos corridos. O time que somar mais pontos levará o troféu.



Com o rápido triunfo sobre o Canadá, o Brasil despontou na liderança da tabela, empatando em pontos com a Polônia, a Rússia e o Egito. A seleção liderada por Renan voltará à quadra nesta quarta-feira para enfrentar a Austrália (derrotada pelos egípcios na estreia), novamente às 6 horas (horário de Brasília).