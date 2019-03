A briga está acirrada entre os pilotos do Total Kart/Hoje em Dia que chega à metade. No último sábado (9), os pilotos disputaram a segunda etapa e quatro seletivas do Campeonato. As provas seguem no dia 30 de março e, ao final das seletivas, a metade melhor colocada da tabela classificatória corre na Categoria Principal (Hoje m Dia), enquanto a outra metade disputa a Categoria de Acesso (Cirúrgica Shopping).



No sábado, a bateria Cirúrgica Shopping foi intensa. Largando no fim do grid, em 15º, Cláudio Dumont escalou o pelotão e recebeu a bandeirada final no lugar de honra. Entretanto, Adriano Juliani (2º) fez todo o possível para estragar a festa de Dumont. Os dois deram show, protagonizando uma linda disputa do meio para o fim da prova. Mas Dumont levou a melhor, tendo Juliani que se contentar com a vice-liderança. Marcelo Silva (3º), Ricardo Silva (4º) e Edson Radicchi (5º) fecharam o pódio.



"Em função da minha ausência na primeira etapa, cumprindo o regulamento, larguei em 16º colocado. Tive a consciência de que tinha que partir para cima deste o início. Assim, fui aproveitando as oportunidades, os incidentes, esperando o tempo certo para as ultrapassagens até chegar no final da prova na disputa com o Adriano (Juliani). Felizmente consegui o êxito do primeiro lugar! Saí com uma pontuação super positiva, embalado para a terceira etapa!" - cravou o vencedor.

A bateria Hoje em Dia também foi de tirar o fôlego e muito disputada, tanto que 17 dos 18 competidores terminaram a prova na mesma volta. Cada percurso girou em torno de 1:07 (um minuto e sete segundos) e somente 50 segundos separaram o líder do 17º colocado. No alto do pódio: Carlo Tenaglia. Aproveitando-se das disputas no pelotão da frente, Tenaglia conseguiu assumir a liderança e abrir uma boa margem para o vice-líder Joanes Gouvea. Logo atrás (41 milésimos de segundo atrás), Leonardo Haiduck terminou em 3º. Eduardo Vitol (4º) e Álvaro Henrique (5º) encerram o top 05.

"A corrida foi acima da minha expectativa (...) larguei no final do pelotão (...) Peguei um kart que não tinha o melhor desempenho nas retas, mas que retomava muito bem, e com isso consegui chegar na 1ª posição logo nas quatro primeiras voltas. Como os outros pilotos ficaram "brigando" por posições, consegui abrir bem na ponta, mantendo a posição até o final. Considerando a alta temperatura naquela tarde que tornou a corrida mais cansativa e difícil, foi um excelente resultado!" - disse Tenaglia.

O evento conta com o apoio do Jornal Hoje em Dia, Cirúrgica Shopping , Namastê Estamparia, CDS Cadeiras de Rodas, Hidroligth, Penteadeira Salon.

Leia mais:

Segunda etapa do Total Kart/Hoje em Dia promete agitar Vespasiano neste sábado

Automobilismo amador começou 2019 quente para os pilotos do Total Kart/Hoje em Dia