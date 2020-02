O zagueiro Dedé, que está em busca de um outro clube para jogar em 2020, ainda não definiu o seu futuro e não fechou com outra equipe. Sem essa definição os empresários do jogador estiveram na tarde desta segunda-feira (10) e acertaram com o departamento de futebol celeste um novo período de licença, dessa vez por 30 dias.

Dedé se ausentará por um mês e ficará no Rio de Janeiro com a família, mas seguirá o protocolo de recuperação, passado pelo departamento médico da Raposa, por causa da cirurgia a qual ele foi submetido no joelho direito em novembro do ano passado, após reclamar de dor durante o confronto com o Corinthians, no Campeonato Brasileiro.

Em nota oficial a assessoria de imprensa do zagueiro informou, via redes socias, sobre o novo período de licença de Dedé.

"O atleta Dedé e seus empresários se reuniram com a diretoria do Cruzeiro, na tarde desta segunda-feira, na Toca da Raposa. O jogador foi liberado por mais 30 dias, para concluir o trabalho de retorno aos campos, supervisionado pelo DM do clube", publicou no Twitter o perfil da empresa que assessora o zagueiro.

Dedé interessava ao Vasco e tinha conversas com o Wuhan Zall, da China, mas a epidemia do coronavírus foi um dos impeditivos para o acerto com o clube asiático. No dia 27 de janeiro os empresários do defensor conseguiram uma autorização para negociarem o zagueiro e sem acerto o prazo da primeira licença do atleta terminou em 3 de fevereiro.

Antes do novo pedido de licença, Dedé não havia aparecido no Cruzeiro como era o combinado. Contatos entre o departamento de futebol celeste e os empresários do jogador colocaram fim a essa espera.