Um dos braços mais importantes do Conselho Deliberativo do Cruzeiro sofreu mais um baque. O Conselho Fiscal do clube, que já havia perdido três de seus integrantes nas últimas semanas, ficou sem outros dois na manhã desta terça-feira (28). Além de Geraldo Luiz Brinat, Ubirajara Pires Glória e Celso Luiz Chimbida, os primeiros a sair, se juntaram a eles no começo desta semana Valter Batista e Daniel Faria. Com isso o órgão de fiscalização está sem membros.

O atual presidente do Conselho Deliberativo celeste, Zezé Perrella, ainda não se manifestou sobre o caso. Quem falou a respeito foi o vice, José Dalai Rocha.

O Hoje em Dia tentou contato com Dalai Rocha, mas não conseguiu falar com o conselheiro. Ao Globoesporte.com, Dalai confirmou que a saída de mais dois integrantes do Conselho Fiscal foi motivada pelo cenário turbulento pelo qual passa o clube.

Em entrevista ao programa Fantástico, que apresentou ao Brasil todas as denúncias que pairam sobre o Cruzeiro, o um dos ex-integrantes do Conselho Fiscal explicou o motivo de sua saída.

“Não nos foi entregue nenhum recibo e nem um contrato durante um ano de trabalho. Nossa função era fiscalizar, teríamos que ver o balancete analítico mensal e conferir os recibos e documentos, e não nos foi disponibilizado”, disse Ubirajara Pires Glória ao Fantástico, no último domingo.

Na entrevista coletiva da última segunda-feira, o vice-presidente de futebol celeste Itair Machado deu a versão do clube para o episódio da saída dos três titulares do Conselho Fiscal.

“Nós temos documentos para provar (que houve envio de dados ao Conselho Fiscal). Nós chegamos à conclusão de que não podíamos dar o contrato de quanto o atleta ganha. O Conselho Fiscal tem que fiscalizar e não falar quanto o atleta ganha. Ele tem que discutir se está caro fulano ou ciclano. A gente chegou a esse entendimento e o Cruzeiro tem prova que foram enviados vários documentos para eles, exceto alguns”, disse.

Itair Machado afirma que a diretoria celeste se “resguardou” de vazamento de dados ao não informar de forma individualizada os salários dos jogadores. Números que o Hoje em Dia teve acesso, mas que por força da legislação não pode divulgar separadamente os vencimentos de cada atleta.

De acordo com as informações listadas no no sistema do Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a folha salarial do Cruzeiro ultrapassa a casa dos R$ 8 milhões. Isso, somados os vencimentos de 36 jogadores.

Contando atletas que estão emprestados a outras agremiações, mas que ainda têm vínculo com o Cruzeiro, a folha do clube, somando os valores pagos aos atletas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é de R$ 8.873.580,04 por mês.

“A gente entende que o número está no balancete, mas está reservado o direito ao atleta de não ter o salário divulgado. Isso foi problema interno político, que a gente considera que está superado. (...), explicou Itair Machado sobre o não envio de alguns documentos ao Conselho Fiscal, que está abandonado após a saída de todos os integrantes.

"Com dois eu já conversei (conselheiros que deixaram o Conselho Fiscal), e o que falou que o Cruzeiro está na falência, eu não conversei até por falta de oportunidade. Talvez ele tenha a tese dele e temos que respeitar. Mas o Cruzeiro tem como provar, quem quiser pode pegar com o Bruno (Faleiro, gerente de comunicação) que foram enviados vários documentos (ao conselho fiscal), exceto alguns que poderiam vazar por informação, como foi vazado. A gente entende que não é o Conselho Fiscal, porque o Cruzeiro é tão transparente”, afirmou Itair Machado.

Últimos a sair

Os dois últimos conselheiros que deixaram o Conselho Fiscal do Cruzeiro eram suplentes e assumiram as vagas de membros titulares da pasta. Como não há mais integrantes no órgão fiscalizador, o presidente do Conselho Deliberativo, Zezé Perrella, precisará convocar eleição dos novos suplentes. Inicialmente a data dessa eleição está marcada para o dia 4 de junho.

Nesta terça-feira chegou-se a dizer que Zezé Perrella concederia entrevista para tratar de assuntos relacionados ao Conselho cruzeirense. Entretanto, a assessoria de imprensa do Cruzeiro não confirma essa coletiva para a data de hoje.



Jogadores que constam na lista de salários do Cruzeiro

Goleiros



Elisson

Fábio

Rafael

Vitor Eudes

Laterais



Luis Orejuela

Edilson

Breno Lopes

Dodô

Egídio

Victor Luiz

Rafael Santos

Zagueiros



Cacá

Murilo

Dedé

Fabrício Bruno

Léo

Gustavo Rissi

Volantes

Lucas Silva

Ariel Cabral

Henrique

Lucas Romero

Jadson

Meias



Robinho

Luiz Fernando

Thiago Neves

Rodriguinho

Marquinhos Gabriel

Atacantes



Pedro Rocha

Gonzalo Latorre

Fred

Renato Kayser

Sassá

Halef Pitbull

Raniel

David

Laércio



Jogadores emprestados

Lucas França

Patrick Brey

Marcelo Hermes

Digão

Manoel

Arthur

Nonoca

Rick Sena (Retornou de Portugal e está procurando clube)

Joel

Judivan

Marcelo