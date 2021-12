Empresários de Pará, Bruno Paiva e Marcelo Goldfarb confirmaram que o lateral-direito não será mais jogador do Cruzeiro. O anúncio foi feito por meio de um comunicado oficial da OTB, empresa que gerencia a carreira do atleta.

“A OTB informa que chegou a um acordo com o Cruzeiro para a rescisão do pré-contrato que o lateral Pará assinou com o clube, no dia 04/12/2021. O atleta, que havia recusado outras propostas para voltar a trabalhar com Vanderlei Luxemburgo, optou por seguir outro caminho a partir da saída do treinador do comando da equipe mineira”, informou.

Trata-se de mais uma das decisões feitas pela equipe de transição do Cruzeiro, comandada por Ronaldo Fenômeno, responsável por adquirir 90% das ações do Cruzeiro SAF.

Pará era um dos nove reforços anunciados pela Raposa para 2022. Além dele, chegariam ao clube o goleiro Jailson, os zagueiros Maicon e Sidnei, os meio-campistas Machado, João Paulo, Fernando Neto e Pedro Castro e o atacante Edu.

A situação desses atletas será definida nos próximos dias.