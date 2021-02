Uma das peças importantes do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro 2020, o volante Filipe Machado não permanecerá na Toca da Raposa para a nova tentativa de retorno à elite. Despertando o interesse de clube da Série A e com vínculo com o Grêmio até o fim da temporada, o jogador deixa Minas Gerais após 37 jogos com a camisa azul e branca.

Fora dos planos no Tricolor Gaúcho, Machado tem Juventude, Sport e Athletico-PR como opções, conforme publicou o GE nesta quinta-feira (18).

Com as chegadas de Matheus Neris e Matheus Barbosa, o Cruzeiro preferiu não fazer grandes esforços para segurar o volante; principalmente pelo momento financeiro delicado que assola o clube Celeste.

Além dos dois reforços anunciados recentemente, o técnico Felipe Conceição tem Adriano e Jadson como opções de volante. Henrique, que está lesionado, ainda terá o futuro discutido com a diretoria.