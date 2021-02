Completando 430 dias sem jogar uma partida oficial, sendo a última a que sacramentou o rebaixamento do Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Dodô não vê a hora de pisar em campo novamente; agora, com a camisa do ex-rival Atlético.

Apresentado nesta terça-feira (9) na Cidade do Galo, o jogador de 28 anos falou sobre este hiato e como se preparou em home office. Em 2020, ele travou uma cansativa batalha judicial com o Cruzeiro, tentando ficar livre no mercado.

"Foi um período difícil. Só de não poder trabalhar por em nenhum clube por um ano já era muito ruim. Com a pandemia foi pior ainda. Consegui contratar um personal e montar uma estrutura em casa. Os primeiros testes aqui no Atlético foram muito bons", destacou Dodô.

"Essas primeiras semanas aqui pra mim serão muito importantes. A minha pré-temporada será já trabalhando com o time e aprendendo os conceitos do treinador. O objetivo é usar as primeiras partidas do Campeonato Mineiro para ganhar ritmo", acrescentou.

Em relação à briga que terá com Guilherme Arana na posição, Dodô acredita que ambos terão muitas oportunidades ao longo da temporada. O dinamismo de Sampaoli é o argumento utilizado pelo novo reforço.

"Quem vem acompanhando o trabalho do Sampaoli sabe que ele gosta de mudar bastante o time e de usar bastante elenco. O futebol moderno existe isso. Ainda mais neste projeto do Atlético de ser o time mais forte da América Latina", finalizou.