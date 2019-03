Quando o Cruzeiro perdeu o uruguaio Arrascaeta no começo do ano, muitos questionamentos foram feitos sobre a manutenção da qualidade do meio-campo, e se o time perderia nos quesitos técnico e tático. Entretanto, a chegada de reforços pontuais como o meia Rodriguinho e meia-atacante Marquinhos Gabriel, além de preencher a lacuna deixada pelo uruguaio, fez com que a diretoria do clube criasse para o técnico Mano Menezes uma dor de cabeça boa. Mais do que a grana alta que entrou nos cofres da Raposa pela venda do antigo camisa 10, agora aumentou-se o leque de opções no setor.

Além dos novatos, o treinador conta ainda com outras peças experientes como Rafinha, Robinho e Thiago Neves, e o garoto Michel, que no começo do ano foi promovido à equipe principal para pegar “cancha”, mas que dividirá atenções temporariamente com o time sub-20, que vai disputar a Copa do Brasil da categoria a partir desta semana.

E esse "problema bom" que ganhou o Mano Menezes ainda nem sequer foi totalmente explorado. A escalação que todo o torcedor espera, a de Rodriguinho e Thiago Neves juntos, ainda não aconteceu. Tudo por causa da lesão na panturrilha direita do novo camisa 10, que precisou voltar ao departamento médico após ter sido liberado e jogado alguns minutos contra o Tombense.

Em meados de fevereiro, Mano até admitiu que a lesão de Thiago Neves atrapalhou os planos do treinador, que testaria em treinos e jogos a escalação do meia ao lado de Rodriguinho.

“Atrapalhou, claro. Iríamos utilizar esse período para fazer isso. Com a lesão, tivemos que abortar, principalmente na questão em relação a ele (Thiago Neves) e o Rodriguinho, que têm características muito próximas. Isso ficará para frente”, disse à época o treinador.



Bola cheia

Enquanto Thiago Neves não fica 100%, Rodriguinho vai se destacando e garantido cada vez mais o status de titular, uma vez que em seis jogos marcou três gols e deu uma assistência. E essa famosa “dor de cabeça boa” gira em torno da decisão que precisará ser tomada pelo treinador em relação à titularidades no meio de campo. Ou só com o próprio Rodriguinho no time, ou Thiago Neves, ou então encaixar os dois para jogarem juntos.

Assim, outros jogadores que também têm mostrado importância perderiam a condição de titular, como Rafinha ou Robinho.

Sem esquecer que Marquinhos Gabriel também pede passagem. Tanto que foi elogiado pelo treinador após a vitória por 3 a 0 sobre o Tupi, no sábado, em Juiz de Fora.

Atuando pela esquerda, Marquinhos Gabriel, que teve passagem irregular pelo Corinthians entre 2016 e 2018, tem recuperado aquele bom futebol que o fez ganhar destaque ainda nos tempos de Santos, em 2015.

“A gente procurou resgatar um pouco dele (Marquinhos Gabriel) mesmo, procurou resgatar a trajetória dele como jogador. No início dela, era um jogador mais pela esquerda, às vezes por dentro, depois passou a jogar um pouco pela direita, como todo mundo gosta de jogar hoje, invertido. Mas por lá (esquerda), ele rende, dá profundidade, dá jogada individual pelo lado esquerdo. A gente precisa muito desse tipo de jogada tendo um tipo de centroavante como o Fred, por exemplo. A equipe municia bem os jogadores de lado. Ele está contente, está feliz, nosso grupo é um grupo que recebe bem. Esse somatório de fatores fez com que ele rendesse bem nesse início. Ficamos contentes que está entre as opções da equipe, rendendo bem”, elogiou Mano Menezes.

Além dessa turma, o atacante David também é outro que vislumbra a condição de titular. Por atuar na beirada de campo pode atuar como jogava Arrascaeta, carregando a bola do meio para o ataque e jogando entre os defensores adversários, já que tem força e velocidade.