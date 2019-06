Contratado no início do ano para ser opção do ataque atleticano, o atacante Papagaio pode deixar o clube nos próximos dias. Com apenas duas partidas disputas, das 36 feitas pelo alvinegro em 2019, o jogador que pertence ao Palmeiras parece ter perdido a paciência e não acredita mais no sucesso no clube mineiro.

O atleta de 19 anos, inclusive, já teria sondagens de dois clubes para deixar a Cidade do Galo. Conforme apurou a reportagemd o Hoje em Dia, Chapecoense, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, e Sport, atualmente na Segundona, teriam demonstrado interesse em contar com a jovem promessa.

De acordo com o jornalista Breno Galante, da TV Horizonte, o atacante ficou bastante frustrado neste domingo (2), na goleada por 4 a 0 sobre o CSA, quando, mais uma vez, não foi acionado por Rodrigo Santana. Como Ricardo Oliveira, titular, não fora relacionado, ele se tornou a primeira opção de banco, já que Alerrandro a assumiu a posição.

Ainda segundo Galante, na expectativa em fazer usa estreia perante o torcedor, em Belo Horizonte, Papagaio convidou amigos e familiares de São Paulo para assistir ao jogo da sétima rodada do Brasileirão, na Arena Independência. Fora da "regra três", ele deixou o estádio decepcionado e sem esconder a insatisfação.