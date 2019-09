O Cruzeiro está definido para enfrentar o Flamengo, no duelo deste sábado (21), às 17h, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades na Raposa ficam por conta da ausência de Dedé, ainda em recuperação de lesão no tornozelo, e de Fred, que vai ficar como opção no banco de reservas.

Marquinhos Gabriel e o jovem lateral-esquerdo Rafael Santos, que foram titulares contra o Palmeiras, na última rodada, também foram sacados do time e ficarão entre os suplentes.

Com isso, ganham uma vaga no time: Fabrício Bruno, Egídio, Robinho e Thiago Neves, que ganha nova chance, após se envolver em polêmicas nos últimos jogos.

Rogério Ceni escalou o Cruzeiro com: Fábio; Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Éderson, Robinho e Thiago Neves; David e Pedro Rocha.

Na 17ª colocação na tabela, com 18 pontos, o Cruzeiro precisa de um triunfo sobre o Flamengo, e torcer para que o Fluminense não vença o Goiás, neste domingo, às 19h, no Serra Dourada, para deixar a zona de rebaixamento.