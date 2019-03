O Cruzeiro está definido para o clássico com o América, neste domingo (31), às 16h, no Independência, válido pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro.

As novidades no time que inicia jogando ficam por conta das ausências do lateral-direito Edílson e do meia Rodriguinho, que serão poupados pelo técnico Mano Menezes.

Os escolhidos para enfrentar o Coelho são o lateral colombiano Orejuela, que está de volta após servir a seleção de seu país, e o meia atacante Rafinha, que sempre contou com muito prestígio com o comandante celeste.

O restante do time é o mesmo que vem atuando nas principais partidas do Estadual, e na Copa Libertadores.

Reforço

Quem reaparece na lista dos relacionados é o atacante Raniel. O jovem atacante se recuperou de lesão muscular na coxa direita que o afastou dos gramados desde o dia 24 de fevereiro.

Segunda melhor campanha da primeira fase do Mineiro, a Raposa tem a vantagem de decidir a classificação para final em casa, e também de aturar por dois empates, ou por uma derrota e uma vitória pela mesma diferença de gols.