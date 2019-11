Em menos de 24 horas, o Flamengo conquistou dois títulos de expressão – e só precisou entrar em campo no sábado (23) para alcançar esse feito neste fim de semana. Após conquistar o bi da Libertadores, graças ao triunfo por 2 a 1 sobre os argentinos do River Plate, na final do torneio, em Lima, no Peru, o rubro-negro se sagrou campeão do Brasileirão.

O time carioca foi ‘beneficiado’ com a derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Grêmio, no Allianz Parque, na tarde deste domingo (24). Com isso, o Verdão chegou a 68 pontos e não pode mais ultrapassar o líder e agora campeão nacional, que tem 81 pontos, restando ainda quatro rodadas para o fim do campeonato.

Na Série A, o Urubu possui 79,4% de aproveitamento, fruto de 25 vitórias, seis empates e somente três derrotas. A ‘volta olímpica’ será na quarta-feira (27), na partida contra o Ceará, no Maracanã.

Com isso, o Fla chegou à Tríplice Coroa neste ano, tendo angariado o Carioca, com Abel Braga no comando, e a Libertadores e o Brasileirão, sob a tutela do português Jorge Jesus.

E o ‘Mengão da Gávia’ ainda pode abocanhar mais um título, o Mundial de Clubes, em dezembro.

Mérito de um timaço, recheado de craques e comandado por um treinador acima da média.