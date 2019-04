Enquanto duas equipes mineiras (Itambé Minas e Dentil Praia Clube) duelam pelo título da Superliga Feminina, a decisão do torneio masculino começa nesta terça (23) sem um representante do Estado pela primeira vez em 14 temporadas, com outra disputa doméstica, entre paulistas. Sesi-SP e EMS Funvic Taubaté abrem, às 21h30, no Ginásio da Vila Leopoldina, na capital, a melhor de cinco que apontará quem dará fim à hegemonia do Sada Cruzeiro na competição.

E na equipe do interior, três mineiros têm a chance de levantar o troféu, dois deles pela primeira vez. O experiente levantador Rapha, natural de São João del-Rei, foi campeão pelo extinto Banespa, em 2001, antes de uma carreira com passagem vitoriosa pelo vôlei russo e italiano. Já o ponteiro Lucarelli e o central Otávio, ambos revelados pelo Minas Tênis, vivem a expectativa da conquista inédita, mesmo caso de sua equipe, comandada por Renan dal Zotto.

Por ter feito a melhor campanha na primeira fase, o Sesi, campeão em 2011, tem a vantagem de sediar três partidas, com o Taubaté fazendo duas partidas no Abaeté (o segundo jogo da melhor de cinco está marcado para sábado).