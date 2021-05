Pouco utilizado na temporada, o atacante Thiago pode estar de saída do Cruzeiro. O Hoje em dia apurou que a Raposa e o jogador estudam a possibilidade de um empréstimo para que o jovem centroavante possa atuar com mais regularidade em outro clube.

Aos 19 anos, o prata da casa foi acionado em apenas quatro partidas na temporada, todas pelo Campeonato Mineiro, saindo do banco de reservas, e ainda não balançou as redes.

O último jogo do camisa 18 foi no dia 4 de abril, na vitória da Raposa por 1 a 0 sobre o Boa Esporte, em Varginha, pela 7ª rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.

Recentemente, Thiago ficou de fora até mesmo do banco de reservas, inclusive na derrota por 2 a 1 para o América, no último domingo, no Mineirão, no jogo de ida da semifinal do Estadual.

Claramente pouco entusiasta do futebol do centroavante neste momento, Felipe Conceição deu pouco mais de 90 minutos em campo ao jogador até o momento.

Situação parecida vive Marcelo Moreno, outro centroavante de ofício do elenco à disposição, que também vem atuando pouco.

Assim como Thiago, o boliviano não conta com prestígio junto ao comandante celeste, que vem optando em escalar no setor Rafael Sóbis e William Pottker, normalmente jogadores de beiradas do campo, em detrimento à dupla.

Outro centroavante do elenco é o jovem Zé Eduardo, que segue afastado em observação após apresentar alterações cardíacas, e ainda não atuou na temporada.

Concorrência

Além dos companheiros que já integravam o plantel celeste, Thiago ganhou mais um concorrente nesta segunda-feira (3).

Trata-se do atacante Bissoli, de 23 anos, contratado junto ao Athletico-PR por empréstimo até o final da Série B.

A nova contratação, que pode ser inscrita ainda para o Campeonato Mineiro, chega sob a indicação do técnico Felipe Conceição, dando mais um indício que o camisa 18 está no fim da fila por um lugar entre os titulares.

Procurado pelo Hoje em Dia para comentar a possibilidade de empréstimo de Thiago, o Cruzeiro ainda não se manifestou.

Alçado ao time principal da Raposa no início de 2020, o centroavante soma 31 jogos e três gols com a camisa estrelada.